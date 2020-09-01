Вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев прокомментировал высокое место клуба после 6-и туров Тинькофф РПЛ. На данный момент сочинцы с 12-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на два очка и от «Зенита» — на одно.

«Мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Хочется всегда побеждать и быть наверху. «Сочи» идут от игры к игре, команда набрала неплохой ход. Надо продолжать в том же духе», — сказал Джанаев в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Готова ли команда замахнуться на еврокубки? Для себя мы уже опредили задачи. Будем стараться меньше говорить, а больше делать. Посмотрим в конце сезона», — отметил вратарь «Сочи».