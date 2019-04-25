Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" объяснило смысл баннера на домашнем матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). На нем был изображен дядя Степа - герой детских мультфильмов. У персонажа на плече была набита татуировка "Динамо", а на шее висела медаль с надписью "За Кокорина". При этом он пил водку.

- На матче первого круга фанаты "Динамо" представили перфоманс по мотивам мультипликационного фильма, по одноименному стихотворению Сергея Михалкова о славном милиционере дяде Степе, друге московской детворы, - сообщается в Твиттере "Ландскроны". - Ответка родилась практически сразу. После обсуждений и предложений появился сюжет для данной картины. Именно картины, так как эскиз рисовал русский художник, участник Санкт-Петербургского андерграунда - Николай Копейкин!

Саму идею художник уловил молниеносно, и набросок карандашом был сделан в считанные минуты. Далее - доработка деталей, и мы получили окончательный сюжет. "Мы сделали спившегося дядю Степу. Что, в общем-то, не редкость в наши дни". - Копейкин.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.

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