Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин в интервью «СЭ» отреагировал на информацию, опубликованную в Telegram-канале «Футбольный Биги» о том, что у трех игроков, а также члена тренерского штаба команды были обнаружены антитела к коронавирусу.

— Завтра будет четкая информация: после обеда на официальном сайте, — сказал Столыпин. — После полудня. Четкая и железная информация. Не волнуйтесь, мы все вам объявим. Дождитесь официального подтверждения. Не волнуйтесь, мы ничего не скроем. Сейчас еще идет проверка. У нас все нормально. (Наталья Юрина)

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.