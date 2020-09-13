Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе.

Ранее из-за вспышки коронавируса матч волгоградцев против «Краснодара» в 7-м туре Тинькофф РПЛ был отменен.

— Коротко сказать не получится, — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч ТВ». — Те футболисты, которые сдали тест 2 дня назад, были изолированы. Сегодня мы прошли тестирование в 8 утра, мы сдали кровь, сдали полагающиеся анализы, и 16 футболистов, которые сегодня должны были играть, сдали отрицательный тест. Мы готовы играть, но есть, наверное, регламент какой-то.