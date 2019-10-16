«Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала». Кузнецов обратился к фанатам «Спартака»

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, обратился к фанатам красно-белых. Специалист также пожелал удачи новому рулевому москвичей Доменико Тедеско.

— Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Спартака». - Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Я благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. На прощание я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, «Спартак»!

Кроме того, к фанатам «Спартака» обратился и экс-тренер команды по физподготовке Стергиос Фотопулос.

— Работа в таком клубе как «Спартак» — это особый опыт, — сказал Фотопулос. — Очень быстро становится ясно, почему этот клуб принадлежит к элите российского футбола.

Я хочу пожелать удачи и поблагодарить за сотрудничество Олега Георгиевича, весь технический персонал, игроков, медицинский штаб, администраторов и всех сотрудников базы в Тарасовке. Я всегда буду признателен клубу и его болельщикам. В заключение я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за высокие стандарты условий труда, которые были предложены мне в клубе.

Олег Кононов и его штаб работали в «Спартаке» с 12 ноября 2018 года. Кононов покинул пост главного тренера красно-белых 29 сентября 2019 года после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура премьер-лиги (1:2), а его штаб — 14 октября, когда москвичей возглавил Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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