Мусаев заявил, что "Краснодару" было приятно играть с "Арсеналом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиге (3:0) заявил, что его команде было приятно играть с туляками.

- Это был красивый матч, команды создавали много моментов, порадовали содержанием, - сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции. - В первом тайме было больше острых моментов у нас. У соперника был небольшой шанс у Мирзова. Во втором тайме могли забить обе команды. Порадовала реализация - мы уверенно довели дело до победы. Приятно играть с "Арсеналом". Команда сама играет и дает играть другим. Путь "Арсенала" дорогого стоит. Когда болельщики говорят "спасибо" за сезон при счете 0:3.

Гол Перейры? Так может забить Ари, Шапи, Вандерсон тренирует подобный удар. Из молодых игроков - Игнатьев, Уткин. Мы тренируем штрафные. Рад, что мы смогли забить такой гол. (Артем Агапов)

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. "Быки" впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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