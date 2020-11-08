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Мусаев рассказал, почему продолжает ставить Кайо в основной состав

8 ноября 2020, 18:51
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал, почему продолжает ставить защитника Кайо в основной состав.

«У нас нет времени расстраиваться и переживать, надо двигаться дальше, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Кайо играл последние матчи с температурой. Ошибка случаются у всех, нужно уметь их исправлять. Важно смотреть, как они с ними справится.

Хотелось бы играть в атаку, агрессивно, смело. У нас настрой на такую игру. Посмотрим, что нам позволит наше состояние».

Зенит — Краснодар

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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