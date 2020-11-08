Мусаев рассказал, почему продолжает ставить Кайо в основной состав

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал, почему продолжает ставить защитника Кайо в основной состав.

«У нас нет времени расстраиваться и переживать, надо двигаться дальше, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Кайо играл последние матчи с температурой. Ошибка случаются у всех, нужно уметь их исправлять. Важно смотреть, как они с ними справится.

Хотелось бы играть в атаку, агрессивно, смело. У нас настрой на такую игру. Посмотрим, что нам позволит наше состояние».