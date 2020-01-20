Мусаев рассказал, как проходит сбор «Краснодара» в Испании

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, как проходит сбор команды в Испании.

Первый испанский сбор продлится до 26-го января. Также у краснодарцев запланированы еще два сбора в этой стране. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.

— Ребята соскучились друг по другу, по футболу, приехали с хорошим настроением, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба. — То домашнее задание, которое у них было, они выполнили в полном объеме. Нет проблем с лишним весом. Поэтому мы с первого дня включились в работу. Пока все максимально профессионально.



— Довольны ли вы тем, как идет первый сбор?

— Первый сбор в самом разгаре, мы отработали одну неделю. Есть удовлетворение от самоотдачи, от качества работы. Мы почти не работаем без мяча. Все упражнения идут через мяч. Работа сложная, изнуряющая, но ребята исполняют ее с желанием, понимают важность того, что мы делаем. Плюс мы разрешили всем приехать семьями, кто хочет.

— Какие приоритеты были на этой дистанции работы?

— Отошли от того, что надо только бегать и заложить какую-то базу, мы стараемся, чтобы по мере улучшения нашего физического состояния росло наше тактическое мастерство. Задача — добавлять физически, становиться сильнее, выносливее, и параллельно с этим решать вопросы по улучшению игры как в обороне, так и в переходных фазах к атаке. Этим мы занимаемся с первого дня.

После 19 туров «Краснодар» занимает второе место с 35 очками.