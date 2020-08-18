Мусаев прокомментировал ситуацию с голкипером Адамовым

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с молодым голкипером Денисом Адамовым, который, по слухам, может перейти в «Зенит», и логику подписания контракта с Евгением Городовым.

— Появилась информация о переходе Дениса Адамова в «Зенит». Насколько это соответствует действительности? И почему Адамов был возвращен в «Краснодар-2» после того, как в конце прошлого сезона вы говорили о его переводе в основу?

— Для нас бы не составило никакого труда оставить его с командой. Но он молодой и ему надо играть. Сафонов — мощный вратарь, который, я уверен, скоро будет вратарем национальной сборной. Мы должны понимать, что Денису нужна практика, и просто посадить его... А по поводу ситуации — пока нет официального объявления, я не могу ничего комментировать.

— Почему «Краснодар» подписал Евгения Городова? В чем логика этого трансфера?

— Ушел Крицюк. И нам нужно три вратаря. И мы решили, что Денис Адамов будет большую часть времени находиться в «Краснодаре-2». А у Евгения Городова дом и семья Краснодаре, он провел в клубе несколько лет в свое время, и потому когда он оказался свободен, мы посчитали, что он принесет нам много пользы, и конкуренция еще никому не мешала. (Екатерина Потапова)