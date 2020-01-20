Мусаев оценил работу молодых игроков на сборе в Испании

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, как проявляют себя молодые игроки на сборе команды в Испании.

Первый испанский сбор продлится до 26-го января. Также у краснодарцев запланированы еще два сбора в этой стране. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.

— Как вы оцениваете молодых игроков, которых привлекли к работе с основной командой?

— Да. Для них это всегда большая мотивация, большой вызов, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба. —Они приходят работать с большим желанием, они добавляют энергии на каждой тренировке. Мы довольны. С нами сейчас тренируется пять футболистов, но есть еще пять игроков равных им. Хотим сделать небольшую ротацию, чтоб дать им шанс.

— Есть ли у этих ребят шанс попасть в основной состав в весенней части чемпионата?

— Да, шанс есть. Кто-то может заиграть как Шапи, в 17 лет. А кому-то нужен более длинный путь, и он придет через год-через два. Кому-то понадобится уехать в аренду. Но мы видим по игре нашей второй команды, что есть ряд ярких ребят, которые добавятся в основную команду, я уверен. Но мы должны идти шаг за шагом.