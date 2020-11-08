Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Я сделал много для клуба за два сезона, мы вышли в Лигу чемпионов. А тем людям, что критикуют, я хочу сказать: в старости о чем вы расскажете внукам? Что вы сделали? Вы только критиковали «Краснодар». Это все, что останется. Сейчас напряженная обстановка, многие не видят сути. Год назад с «Валенсией» мы бежали на 93 минуты, а нас говорили, что «Краснодар» идиоты, так как не встали свиньей. А в «Севилье» мы играли низко, но подарили сопернику победу. Счет мог бы остаться положительным. (Гоша Чернов)