Мусаев дисквалифицирован на одну игру из-за реакции на работу судьи в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на одну игру по итогам матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Мусаев лично принял участие в заседании, оно проходит по видеоконференцсвязи, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС. — Сначала мы рассмотрели рапорт судьи Карасева — он объяснил, по каким причинам был удален Мусаев. В том числе он написал, что главный тренер «Краснодара» выразил недовольство словами и жестами, а именно аплодисментами в сторону судьи. После этого Карасев показал ему красную карточку, руководствуясь правилами игры. При этом Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова.

Мусаев признал, что это был эмоциональный поступок и он не должен был так поступать в данной ситуации. Он принес извинения за свой поступок и сказал, что впредь подобного не повторится. Учитывая все обстоятельства, КДК принял решение дисквалифицировать Мусаева на один матч.