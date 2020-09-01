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Мусаев дисквалифицирован на одну игру из-за реакции на работу судьи в матче с «Ростовом»

1 сентября 2020, 17:57
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на одну игру по итогам матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Мусаев лично принял участие в заседании, оно проходит по видеоконференцсвязи, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС. — Сначала мы рассмотрели рапорт судьи Карасева — он объяснил, по каким причинам был удален Мусаев. В том числе он написал, что главный тренер «Краснодара» выразил недовольство словами и жестами, а именно аплодисментами в сторону судьи. После этого Карасев показал ему красную карточку, руководствуясь правилами игры. При этом Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова.

Мусаев признал, что это был эмоциональный поступок и он не должен был так поступать в данной ситуации. Он принес извинения за свой поступок и сказал, что впредь подобного не повторится. Учитывая все обстоятельства, КДК принял решение дисквалифицировать Мусаева на один матч.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9343245

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