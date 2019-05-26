Мурад Мусаев: "Третье место – хорошее достижение"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Рубином" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что "быки" должны расти и улучшать свою игру.

– Ожидали, что будет тяжело, команды Бердыева всегда хорошо организованны и играют. Тем не менее, есть победа – мы рады. Сезон был "на горках", то победы, то обидные поражения... Считаю, что третье место – хорошее достижение. Разочарование? Понимаю, что в чемпионате России надо надеяться только на себя, все зависит только от нас, есть куда расти. Каборе и Перейра? После матча будет мероприятие для них, это будет попозже. Этот вопрос закрыт, игроки точно покинут команду. Отпуск будет длиться две недели. Лига чемпионов? Неделю ничего не будем делать, а потом уже посмотрим, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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