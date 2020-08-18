Мурад Мусаев: «Судьи иногда злоупотребляют тем, что не видят явных нарушений»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о своем отношении к спорам игроков с арбитром, перестановках футболистов в ходе игры и возвращении Виктора Классона после травмы, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Забили красивые мячи, хорошо комбинировали, был хороший контроль, — отметил Мусаев. — Но соперник постоянно оказывал давление, все 90 минут, показал себя как очень организованная, физически готовая команда, которая вообще не останавливалась. Показалось, что в начале второго тайма подсели, но смогли найти в себе силы, открылось второе дыхание, создавали моменты, хорошо контролировали мяч. Считаю, что добились заслуженной, но очень тяжелой побед. В таком графике по-другому никак не получится. Нам нужно настраиваться на то, что в каждом матче будет много единоборств, и нужно быть дисциплинированными.

— С чем связана ранняя замена Кабеллы?

— У него проблема — получил травму. Выясним после обследования, что именно, и насколько серьезно.

— По ходу всех трех матчей Кабелла и Вандерсон менялись флангами. В чем заключается идея? Насколько эти перестановки эффективны?

— Идея заключается в том, чтобы создать неудобную ситуацию для соперника. Периодически они сдваивают фланг,. играют на одном фланге, в одной зоне. Они оба — нестандартные футболисты, могут принять нестандартные решения. Нет проблем, когда они меняются флангами или когда они по ходу матча оказываются на одном фланге. Это пробовали делать на тренировках. Считаю, после таких перемещений создали несколько опасных моментов

— У Классона была более тяжелая травма, чем у Кабеллы, и он в матче с «Арсеналом» вернулся на поле. Кабелла достаточно быстро набрал форму. Сколько времени потребуется Классону, чтобы играть хотя бы по 60 минут?

— Реми не набрал форму быстро, вы ошибаетесь. Мы увидели его только летом, хотя он должен был играть еще в марте. Да, была пауза из-за пандемии, но не все так просто. С Виктором нельзя спешить, нужно идти шаг за шагом. Сейчас было 15 минут, а дальше надо смотреть, как он почувствует себя завтра и далее. Есть повод для оптимизма, но 14 месяцев — огромный срок. Шаг за шагом будем ждать прежнего Виктора и, надеюсь, скоро увидим его.

— Берг получил желтую карточку за споры с арбитром. Не считаете ли вы, что игроки «Краснодара» иногда злоупотребляют спорами с судьями?

— А не считаете ли вы, что судьи иногда злоупотребляют тем, что не видят явных нарушений? Судья просто закрывал глаза несколько раз на грубые фолы. Конечно, недопустимо получать карточки за разговоры, и это наша внутренняя история. Но судья дал повод. У Берга были все основания для такого поведения.

— Впереди — насыщенный график. Как оцените физическую готовность команды?

— В каждом матче, который мы провели, были отрезки, где, нам казалось, было тяжело. Но даже в концовке с «Локомотивом» мы создали 2-3 момента. С «Арсеналом» тоже в концовке смогли прибавить. Состояние рабочее, мы бы хотели его подтянуть. Но был короткий перерыв между сезонами, поэтому толком поработать не удалось. Работаем над тем, что есть.

— Рамирес в последних матчах отмечается хорошими передачами низом из фланга в центр. Почему раньше таких передач было мало, в основном навесы? Велась ли целенаправленная работа в этом плане?

— Какая-то работа ведется, сколько я работаю с командой. Если посмотрите старые матчи, он это делает и Петров тоже.