Мурад Мусаев: "Сафонов проявил себя с лучшей стороны, Крицюк все понимает"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с вратарями команды. Сезон в качестве основного голкипера начал Станислав Крицюк, но после его травмы место в воротах занял Матвей Сафонов.

- Это серьезный выбор, - сказал Мусаев в эфире передачи "8-16". - У Стаса была тяжелая травма, Матвей проявил себя с лучшей стороны, решили ничего не менять. Стас все понимает, тем более, что у него самого была такая ситуация. Закончим сезон, там и будем думать.

- Считается, что вратарь должен быть в команде один и два - его сменщики. Конкуренция во вратарской линии помогает или мешает?

- Конкуренция помогает везде, но я тоже склонен считать, что вратарь основной должен быть один. Как и пара центральных защитников должна проводить большую часть матчей.