Мурад Мусаев рассчитывает, что поле не помешает "Краснодару" и "Спартаку" показать хороший футбол в Москве

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 18-го тура премьер-лиги против "Спартака", отметил, что тот факт, что команда уже провела три официальных игры, должен быть небольшим преимуществом для "быков". Он также добавил, что "Байеру" в противостоянии с краснодарским клубом в рамках 1/16 финала Лиги Европы это не помогло - хотя немецкий проводил уже шестой официальный матч.

– Как вы вам газон на стадионе?

– Считаю, что хороший, – сказал Мусаев в эфире канала "Матч ТВ". – Хотелось бы травы побольше. Но думаю, что это никак не помешает командам показать сегодня хороший футбол.

– У вас не самая приятная серия со "Спартаком". Но вы провели уже три официальных матча. Это серьезно, впредверии сегодняшнего матча?

– Посмотрим. Когда мы играли с "Байером" – проводили первый официальный матч. А они шестой, и им это особо не помогло. Трудно сказать. Теоретически – да, должно быть у нас небольшое преимущество, но как показывает практика – это не всегда так.

– В трех матчах вы забили всего один гол – и то, со стандарта. Почему так?

– В силе соперника. Моментов было немного, противостоял достаточно сильный "Байер". Должны были забивать больше. Реализовали то, что создали. А с "Ростовом" все 11 стояли в 20-ти метрах от своей штрафной. Трудно было что-то сделать.

– Сегодня нет Спаича, играет Фьолусон, он очень редко играет в матчах чемпионата. Были ли другие варианты?

– Нет, не было. Других вариантов не рассматривали, он опытный защитник. Играет в сборной Исландии, мы верим в него.

Все о чемпионате России - здесь