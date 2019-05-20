Мурад Мусаев: "Перейра сказал: "Если останусь в России, то только в "Краснодаре"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о причинах ухода Маурисио Перейры в конце сезона. По словам специалиста, причиной стали семейные обстоятельства, и хавбек обещал не переходить в другие российские клубы.

- У Перейры сын пошел в школу. Семья уехала, они всегда были с ним, - сказал Мусаев в эфире передачи "8-16". - У него есть серьезные предложения от российских клубов, но для него главное не деньги, а семья. Он сказал: "Если останусь, то буду играть только в "Краснодаре".

Перейра перешел в "Краснодар" в 2013 году. В нынешнем сезоне на его счету 37 матчей, 4 гола и 9 передач во всех турнирах.