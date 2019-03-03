Мурад Мусаев - об отсутствии Игнатьева: "Он был не готов к матчу, конфликта нет"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" в Москве (1:1) объяснил причину перевода в "Краснодар-2" нападающего Ивана Игнатьева. В воскресенье форвард провел тайм в игре дубля против "Луча" в Олимп-ФНЛ (2:1).

- Ребята давно не играли 90 минут, мы решили пожертвовать ими и дать сыграть за "Краснодар-2". Игнатьев был не готов к сегодняшнему матчу. Никакого конфликта нет. Повторюсь, он был не готов к сегодняшнему матчу, - сказал Мусаев. (Александр Рогулев)

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