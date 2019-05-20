21:50 20 мая | Футбол — РПЛ

Мурад Мусаев: "Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что хавбек "быков" Павел Мамаев знал о том, что у него будут проблемы в случае попадания в скандальную ситуацию. 

- У нас с ним были хорошие отношения, они при встрече не изменятся, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше, Он знал, что будут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и Кокорин в тюрьме - они не заслуживают такого. Терпения ему. Уверен, все будет хорошо в будущем.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным в октябре 2018 года были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд приговорил хавбека "быков" к 1 году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а форварда петербуржцев - к 1 году и шести месяцам. 

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