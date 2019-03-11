Мурад Мусаев: "Краснодар" должен улучшить игру в атаке"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Оренбурга" (2:2) в матче 19-го тура премьер-лиги заявил, что его команда должна улучшить свою игру в атаке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Игра получилась в фазе атаки с наличием ряда хороших моментов - отметил Мусаев. - Было много обостряющих передач, надо было забивать пенальти и реализовывать шансы. Когда ты много времени проводишь в атаке, другое дело, когда появляется нервозность у защитников. После пропущенного мяча мы прибавили в агрессии, забили два гола, но не смогли забить третий мяч, после стандарта пропустили. Психология? Я думаю, да, плюс силы закончились и не было свежести. Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.

- Чего не хватает "Краснодару", чтобы атака была более сбалансированной?

- Мы играем открыто, идем большими силами вперед. Сами сыграли невнимательно. Та атака, которая пришла с голом в наши ворота... надо было убирать ее еще на фланге. Мы должны улучшить свою игру в подборах и в атаке, и все будет хорошо.

- Разочарованы, что в сборную вызвали только Газинского? Кого еще считаете достойным приглашения в сборную России?

- Я не разочарован, наоборот, хорошо, что вывали Газинского. Думаю, есть шансы у Петрова. Ари уже был в сборной, но он понимает, что пропустил много времени из-за травмы.

- Как оцените игровой и физический тонус команды перед игрой Лиги Европы против "Валенсии"?

- Мы не думаем о шансах, а о том, как показать свою лучшую игру. Есть 2 дня, чтобы восстановиться.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.