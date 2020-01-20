Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, как команда переживает период с большим количеством травм игроков.

— Возвращение травмированных игроков займет длительное время, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба. — Были очень серьезные травмы, и они идут шаг за шагом. Чтобы вернуться на прежний уровень — понадобится много времени. Сейчас мы не можем дать точной даты их выхода, потому что вылезают какие-то обстоятельства по ходу работы. Главная точка роста для нас — большое количество тренировок.

Большое количество работы. Это главный залог нашего роста. Плюс, мы должны верить в том, что мы делаем, у нас должна быть сплоченная команда. Что у нас сейчас есть. Остается много работать, трудиться, и когда выйдут все травмированные — мы станем сильнее. Но и сейчас очень хороший костяк. Но мы будем расти. Ждем наших побед.