"Можно ругать, но не унижать". Ребров обратился к фанатам "Спартака"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме обратился к болельщикам красно-белых. 34-летний вратарь призвал фанатов поддерживать команду на стадионе.

- Сегодня очень важный день для всех нас, возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания. С другой, нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю что еще не сказал последнего слова в воротах любимой команды. Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций, несмотря на серьезные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!

Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперед, ведь именно этим всегда был славен "Спартак", и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие, и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведем все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперед, "Спартак"! - написал Ребров в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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