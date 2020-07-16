Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Сыграли очень уверенно, надежно в защите, — приводит слова Шунина официальный Instagram клуба. — Огромное спасибо команде, по такой жаркой погоде, может быть, не совсем интересная игра была, но, самое главное, что мы добились положительного результата и обошли «Уфу».

Мы все прекрасно понимаем, насколько непросто нам сейчас будет, но есть за что биться, есть за что бороться, и можно отработать весь сезон и закончить положительно.