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«Мой отец начал плакать». Педро Роша рассказал, что с детства хотел играть за «Фламенго»

7 апреля 2020, 00:57
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Нападающий «Фламенго» Педро Роша, принадлежащий «Спартаку», рассказал, что с детства хотел играть за действующих чемпионов Бразилии. Он пополнил состав команды в декабре 2019 года.

— Когда стал профессиональным футболистом, у меня было много мыслей, — сказал Роша в интервью клубному ТВ. — Что не могу быть болельщиком «Фламенго». Мы, желая того или нет, не всегда будем играть за команду, которая в у нас сердце. Балгодаря работе, усилиям и благословению бога в один день смог надеть футболку клуба, о котором всегда мечтал. Когда подписывали контракт, мой отец взял его в руки и начал плакать. Никогда такого не было в моей карьере. Мой отец увидел, что сын реализовал мечту.

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