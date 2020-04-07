«Мой отец начал плакать». Педро Роша рассказал, что с детства хотел играть за «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро Роша, принадлежащий «Спартаку», рассказал, что с детства хотел играть за действующих чемпионов Бразилии. Он пополнил состав команды в декабре 2019 года.

— Когда стал профессиональным футболистом, у меня было много мыслей, — сказал Роша в интервью клубному ТВ. — Что не могу быть болельщиком «Фламенго». Мы, желая того или нет, не всегда будем играть за команду, которая в у нас сердце. Балгодаря работе, усилиям и благословению бога в один день смог надеть футболку клуба, о котором всегда мечтал. Когда подписывали контракт, мой отец взял его в руки и начал плакать. Никогда такого не было в моей карьере. Мой отец увидел, что сын реализовал мечту.