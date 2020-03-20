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«Мой котик челлендж». «Зенит» показал Малкома в обнимку с котом

20 марта 2020, 19:03
Малком. Фото ФК "Зенит"
Малком. Фото ФК "Зенит"
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«Зенит» в Instagram опубликовал фото бразильского нападающего Малкома в обнимку со своим котом. Хэштег к снимку — «Мой котик челлендж».

Напомним, что многие футболисты во время пандемии коронавируса сидят дома из-за приостановки чемпионатов. Они устраивают различные челленджи. Одним из самых популярных является чеканка рулоном туалетной бумаги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?

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