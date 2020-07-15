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«Мой братан». Реакция Жиго на гол Соболева «Ахмату»

15 июля 2020, 22:38
Самюэль Жиго и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ опубликовал в Instgram видео своего гола в ворота грозненцев. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Ты все видел. С победой, идем дальше. Жиго — гигант», — написал в Instagram Соболев.

«Мой братан», — отреагировал в комментариях защитник красно-белых Самюэль Жиго, написав сообщение на русском языке.

В сезоне-2019/20 Соболев провел 28 матчей в чемпионате России, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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