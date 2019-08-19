Мостовой считает, что «Спартак» обязан побеждать ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы команды в матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА. Он считает, что красно-белые обязаны побеждать.

— Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то наконец стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует, — цитирует Мостового RT. — Не смогли обыграть даже «Сочи». Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать.

Матч «Спартак» — ЦСКА начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр