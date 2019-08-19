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Мостовой считает, что «Спартак» обязан побеждать ЦСКА

19 августа 2019, 15:53
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы команды в матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА. Он считает, что красно-белые обязаны побеждать.

— Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то наконец стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует, — цитирует Мостового RT. — Не смогли обыграть даже «Сочи». Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать.

Матч «Спартак» — ЦСКА начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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проголосовало: 16952
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Кто фаворит дерби "Спартак" - ЦСКА в 6-м туре РПЛ?
"Спартак"
40.9%
ЦСКА
27.8%
Обе команды одинаково сильны
11.7%
Обе команды одинаково слабы
19.6%
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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/660143-mostovoi-spartak-shansy-na-pobedu-v-derbi

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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