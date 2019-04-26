Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" новость об уходе по окончании сезона вице-президента "Спартака" Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова​.

– Никак не отношусь к этой новости, потому что уже привыкли к тому, что одни приходят, другие уходят, – сказал Мостовой.

– Болельщики долго требовали их увольнения, получается, Леонид Федун пошел у них на поводу?

– Нет. Считаю, что это рабочий процесс. Знаете, сколько людей работают в клубе и их никто не знает?

– Родионов и Измайлов были видными фигурами.

– Вы вспомните, сколько критики выливалось на Федуна до того, как открылся стадион... На протяжении своей футбольной жизни столько всего видел – критики, подлизывания. Ничего уже не удивляет. Тем более, пустым место не останется. Кого-то будут приглашать. Может быть, и меня (смеется).

– Их уход окажет положительное влияние на "Спартак"?

– "Спартак" не радует игрой, но они здесь причем? В футбол играют футболисты. Могут уволить пятого, а то и десятого тренера, который не знает, за что отвечает.

– Получается, Кононов выиграл кабинетную борьбу?

– Не знаю. Там никакой борьбы нет. Всегда есть люди, которые недовольны, всегда есть люди, которые довольны. Если где-то кому-то хорошо, обязательно другому должно быть плохо.

– Получается, поражение от "Арсенала" стало последней каплей для Федуна?

– Кого-то надо было менять. Осталось пять туров до конца. Если из пяти матчей в трех проиграют, можно и Кононова убирать. (Арман Мкртчян)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"