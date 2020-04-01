Московское «Динамо» пошутило о том, что может отдать группу игроков в аренду в Минск

Московское «Динамо» в своем официальном Instagram в сообщении от 1 апреля пошутило о том, что планирует отдать в аренду нескольких футболистов минскому «Динамо». Якобы это поможет игрокам получать практику, ведь чемпионат Белоруссии не приостанавливался из-за пандемии коронавируса.

— Московское «Динамо» изучает поступившее предложение от руководства «Динамо» (Минск) рассмотреть возможность аренды 5 футболистов основного состава до момента возобновления матчей российского чемпионата, — говорится в сообщении московского клуба. — В стартовавшем недавно чемпионате Белоруссии одноклубники из Минска неудачно провели первые два тура и сейчас рассматривают варианты экстренного временного усиления состава.

Руководство ФК «Динамо-Москва» вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.

В случае, если все необходимые согласования, будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников.