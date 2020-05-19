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Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице

19 мая 2020, 18:05
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» готовят официальное обращение в РФС с просьбой либо отложить дату начала тренировок во всех командах премьер-лиги до 1 июня, либо разрешить московским возобновить занятия уже сейчас.

Такое пожелание объясняется тем, что в столице до 31 мая включительно действуют самые серьезные из всех регионов РФ карантинные меры, а в ряде других субъектов федерации они уже смягчены — несколько соперников московских коллективов уже работают на открытом воздухе. По мнению столичных клубов, это неравные условия.

Напомним, что в РПЛ выявлены 5 случаев заражения коронавирусом среди футболистов. В их число входят нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник «Рубина» Константин Плиев и трое динамовцев — защитник Роман Евгеньев и двое неназванных игроков.

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