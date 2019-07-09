Москалев обслужит матч "Спартак" – "Сочи", Еськов рассудит "Зенит" и "Тамбов"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Матч "Спартак" – "Сочи" обслужит Владимир Москалев. "Зенит" и "Тамбов" рассудит Алексей Еськов.

12 июля (пятница)

"Арсенал" – "Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

13 июля (суббота)

"Урал" – "Уфа": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Спартак" – "Сочи": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Ростов" – "Оренбург": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

14 июля (воскресенье)

"Крылья Советов" – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Зенит" – "Тамбов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Ахмат" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 июля (понедельник)

"Локомотив" – "Рубин": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).

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