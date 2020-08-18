Моро познакомился с одноклубниками «Динамо» и провел первую тренировку

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков презентовал игрокам новичка команды Николу Моро. Хавбек перешел в московский клуб из «Динамо» загребского, о трансфере было объявлено сегодня.

Моро уже провел первую тренировку в России.

В прошлом сезоне в составе загребского «Динамо» 22-летний Моро провел 28 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее стало известно, что его вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.