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«Молодой, но уже один из самых опытных». ЦСКА поздравил Дивеева с днем рождения

27 сентября 2019, 10:55
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ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил с 20-летием защитника клуба Игоря Дивеева.

— Сегодня день рождения у молодого, но уже одного из самых опытных наших защитников, — написал клуб.

Дивеев выступает за ЦСКА с этого года, он провел за армейский клуб 20 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом будет действовать до 30 июня 2024 года.

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