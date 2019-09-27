«Молодой, но уже один из самых опытных». ЦСКА поздравил Дивеева с днем рождения
27 сентября 2019, 10:55
ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил с 20-летием защитника клуба Игоря Дивеева.
— Сегодня день рождения у молодого, но уже одного из самых опытных наших защитников, — написал клуб.
Дивеев выступает за ЦСКА с этого года, он провел за армейский клуб 20 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом будет действовать до 30 июня 2024 года.
Сегодня день рождения у молодого, но уже одного из самых опытных наших защитников ? Поздравляем с 20-летием, Игорь! ?? pic.twitter.com/djxZZi4lV8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 27, 2019
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