17:47 27 марта | Футбол — РПЛ

Молодежной команде "Енисея" разрешили выступать в форме со львами до конца сезона

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"Молодежка" "Енисея" сможет использовать форму с изображением львов до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил в своем Твиттере пресс-атташе клуба Станислав Меркис.

 

- РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона-2018/19, - говорится в сообщении.

Перед началом нынешнего сезона "Енисей" представил комплекты формы с изображением львов, а также с панорамой Красноярска.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Merkis_/status/1110889135147896838

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