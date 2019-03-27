Молодежной команде "Енисея" разрешили выступать в форме со львами до конца сезона

"Молодежка" "Енисея" сможет использовать форму с изображением львов до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил в своем Твиттере пресс-атташе клуба Станислав Меркис.

РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона 2018/2019! pic.twitter.com/2OUxf404CH – Станислав Меркис (@Merkis_) 27 марта 2019 г.

- РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона-2018/19, - говорится в сообщении.

Перед началом нынешнего сезона "Енисей" представил комплекты формы с изображением львов, а также с панорамой Красноярска.

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