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Молодежное первенство РПЛ не будет доиграно. «Динамо» — чемпион

5 июня 2020, 17:16
Матч молодежных команд «Ахмата» и «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Матч молодежных команд «Ахмата» и «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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Руководство РПЛ приняло решение не доигрывать сезон молодежного первенства премьер-лиги.

Победителем молодежного первенства признано «Динамо». Решение должно быть утверждено на заседании исполкома РФС.

Первенство молодежек из-за пандемии коронавируса было прервано после 22 туров из-за пандемии коронавируса. «Динамо» в таблице опережало ближайшего преследователя — чемпионов прошлого года ЦСКА — на 4 очка.

Ранее сообщалось, что сезон основных команд РПЛ будет возобновлен 19 июня.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24917.html

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