Молодежное первенство. «Ахмат» победил «Тамбов», «Ротор» выиграл у «Динамо»

Завершились два матча второго тура молодежного первенства России.

«Ахмат» одержал победу в матче с «Тамбовом» (1:0). «Ротор» победил «Динамо» со счетом 3:0.

Молодежное первенство

2-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 1:0 (1:0)

Гол: Альсултанов, 6 — с пенальти.

Судья: Жолобов (Волжский).

16 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Динамо — мол.» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Щербин, 25 (1:0). Щербин, 59 (2:0). Донцов, 80 — с пенальти (3:0).

Судья: Танашев (Нальчик).

16 сентября. Волгоград. Стадион «Зенит».