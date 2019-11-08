Молодежная команда «Рубина» выиграла у «Динамо»

«Рубин» обыграл «Динамо» (1:0) в матче 16-го тура молодежного первенства России. Единственный мяч на 72-й минуте забил Дмитрий Губанов.

Несмотря на поражение, «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 35-ю очками. У «Рубина» 20 очков и десятое место.

Молодежные команды

16-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Губанов, 72.

Судья: Крюков (Саранск).

8 ноября. Казань. Стадион «Рубин».