Молодежка "Зенита" и "Зенит-2" проведут товарищеские матчи с "Барселоной"

"Зенит" достиг договоренности, что молодежная команда, а также "Зенит-2" проведут товарищеские матчи с "Барселоной", состав которой будет состоять из игроков 2001-2003 годов рождения, сообщает официальный сайт сине-беле-голубых. Руководить гостями будет чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный чемпион Испании в составе "Барселоны" Виктор Вальдес.

Молодежная команда "Зенита" сыграет 6 августа в 19:30, а "Зенит"-2 встретится с каталонцами 9-го числа. Начало игры – в 18:00.