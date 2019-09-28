Молодежка «Урала» сыграла вничью с ЦСКА, уступая 0:2 к 15-й минуте
28 сентября 2019, 17:03
«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги — 2:2. Армейцы повели в счете 2:0 уже к 15-й минуте, но хозяева смогли забить дважды во втором тайме.
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Молодежные команды
11-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:2 (0:2)
Голы: Янов, 13 (0:1). Тикнизян, 15 — с пенальти (0:2). Абрамушкин, 50 — в свои ворота (1:2). Жестарев, 81 (2:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи