Молодежка «Спартака» разгромила «Ростов», Мельников сделал хет-трик
«Спартак» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве РПЛ — 4:1. Хет-трик оформил Степан Мельников.
Первенство России
Молодежные команды
2-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (1:1)
Голы: Топурия, 8 (0:1). Мельников, 30 (1:1). Мельников, 59 (2:1). Голятов, 60 (3:1). Мельников, 65 (4:1).
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «УОР №5» (Егорьевск) — 0:4 (0:2)
Голы: Полковников, 17 — с пенальти (0:1). Морев, 44 (0:2). Попович, 65 (0:3). Кайнов, 71 (0:4).
«Рубин» (Казань) — «Строгино» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Александров, 43 (1:0). Шолох, 65 — с пенальти (2:0). Моторин, 84 (3:0).
Удаления: Зияисов (Р), 77. Алекперов (С), 80.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/