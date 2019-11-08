«Молодежка» «Ростова» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Тамбовом»
8 ноября 2019, 14:58
«Ростов» обыграл «Тамбов» (1:0) в матче 16-го тура молодежного первенства России.
Единственный мяч в концовке игры забил Михаил Осинов. Хозяева с 33-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гочи Гогричиани.
«Ростов» набрал 20 очков и занимает 11-е место. У «Тамбова» 27 очков и пятое место.
Молодежные команды
16-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 1:0 (0:0)
Гол: Осинов, 90.
Удаление: Гогричиани («Ростов — мол.»), 33.
Судья: Матвеев (Москва).
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