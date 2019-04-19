Молодежка "Арсенала" разгромила "Уфу"

"Арсенал" разгромил "Уфу" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 6:1.

В составе победителей Артем Максименко отметился хет-триком, Ярослав Ивакин

сделал дубль, еще один гол забил Даниил Павлов. За уфимцев единственный гол забил Никита Попов.

После 24-х туров "Арсенал" набрал 47 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства молодежных команд, "Уфа", в активе которой 17 очкой, на 14-м месте.

Молодежные команды

24-й тур

"Уфа – мол." (Уфа) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 1:6 (0:3)

Голы: Ивакин, 18 (0:1). Максименко, 24 (0:2). Максименко, 35 (0:3). Попов, 46 (1:3). Максименко, 58 (1:4). Ивакин, 76 (1:5). Павлов, 87 (1:6).

Судья: Захаров (Казань).

19 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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