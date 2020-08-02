Мохамед Конате: «Рад победе над «Динамо», но матч с ЦСКА более важен»
Форвард «Химок» Мохамед Конате поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Динамо» (2:0). В этой игре он сделал дубль.
«Хорошая игра с хорошим соперником, — цитирует Конате официальный сайт «Химок». — Сегодня мы показали качественное командное взаимодействие и выиграли много единоборств. Перед выходом на замену главный тренер сказал, что нужно открываться за спину защитникам. Я сделал это дважды и дважды забил. Очень доволен результатом, но более важная игра у нас будет через неделю — против ЦСКА».
Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА состоится 8 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/mokhamed-konate-dovolen-igroy-no-bolee-vazhnyy-match-u-nas-cherez-nedelyu/