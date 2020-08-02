Мохамед Конате: «Рад победе над «Динамо», но матч с ЦСКА более важен»

Форвард «Химок» Мохамед Конате поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Динамо» (2:0). В этой игре он сделал дубль.

«Хорошая игра с хорошим соперником, — цитирует Конате официальный сайт «Химок». — Сегодня мы показали качественное командное взаимодействие и выиграли много единоборств. Перед выходом на замену главный тренер сказал, что нужно открываться за спину защитникам. Я сделал это дважды и дважды забил. Очень доволен результатом, но более важная игра у нас будет через неделю — против ЦСКА».

Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Химки» — ЦСКА состоится 8 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.