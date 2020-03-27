Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своем нынешнем отношении к «Спартаку». В составе красно-белых хавбек становился чемпионом России, причем был капитаном команды, но потом был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с болельщиками.

— Думал на эту тему. С удовольствием сыграл бы на «Открытие Арене». Могу смело сказать, что это мой дом — там выигрывал чемпионство, забивал важные голы. Всегда хочется играть с такими командами, как «Спартак». Да еще и при полных трибунах. С фанатами у меня в принципе никогда проблем не было. Думаю, эта тема уже мало кому интересна, тем более с тех пор многие легионеры и русские футболисты говорили об этой истории — и, по сути, сказали все за меня.

Так что мне не стоит ничего комментировать. Но я всегда готов пообщаться с болельщиками красно-белых, как это не раз происходило в прошлом. Думаю, тут не через прессу нужно что-то высказывать, а лично встретиться и закрыть тему раз и навсегда. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте здесь