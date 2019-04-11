"Мне стало больно и неприятно". Водитель Соловчук - о конфликте с Мамаевым и Кокориным

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

- Вы хоть какую-то агрессию выражали?

- Нет, я говорил спокойно и тихо. Никаких выражений не употреблял. Я стоял с водительской двери и обходил автомобиль спереди.

- На каком расстоянии вы стояли друг от друга?

- На близком. Может, метр.

- Как вы поняли, что они находились в состоянии опьянения?

- Все люди могут определить, выпивший человек или нет. Это не просто смех и весельчака. С конкретным претензиями ребята пришли ни с того ни с сего. Был запах алкоголя. В какой-то момент Мамаев взял меня рукой за лицо. За подбородок. Мне стало больно и неприятно. Они стояли в обнимку с Кокориным. Я попытался рукой убрать его руку. Просто убрал руку от своего лица. Они отшатнулись от меня. Мамаев оттолкнул меня. Начал двигаться в мою сторону и наносить удары. Я начал разворачиваться и убегать.

- Вы удар наносили?

- Я убрал его руку и поднял руки вверх.

- А Кокорин что?

- Они продолжали в обнимку стоять. (Дмитрий Зеленов)