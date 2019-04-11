"Мне сказал парнишка, который увлекается футболом". Свидетель из кафе - о том, сразу ли узнал Кокорина

Свидетель Ринат Токтаров, официант кафе "Кофемания", во время заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева рассказал, что не сразу узнал нападающего петербуржцев.
– Пак является постоянным посетителем вашего кафе? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Захаживает. Раз в две недели. Видел его до этого.
– Александра Кокорина в "Кофемании" видели хоть раз?
– Нет.
– А клиентом сети он является?
– Я не знаю. От сотрудников не слышал.
– Сразу узнали Кокорина?
– Честно, нет. Мне сказал парнишка, который увлекается футболом, он работает в соседней зоне.
– Вы видели, чтобы Кирилл (Кокорин) целовался с кем-то? – вопрос адвоката Барика.
– Нет.
– Кирилл доставлял беспокойство?
– Нет. Он перемещался по столу и общался только со своей компанией.
– С кем была потасовка?
– Много была народа.
– Кирилл бил Гайсина?
– Я не помню этот момент. Кирилл в о основном был рядом со мной.
– Персонал каждый день проверяет все стулья? – вопрос адвоката Прилипко.
– Проверяется шаткость столов и стульев.
– Вы были уверены, что обнаружили стул, который куда-то летел?
– Нет.
– Если стул куда-то летел, то приземлился где?
– Не могу сказать. Возможно, на правой стороне Пака.
– Уверены, что на Паке полет закончился?
– Думаю, да.
– Со стороны Протасовицкого наблюдали агрессивные действия?
– Помню, что он был очень пьян. Он вместе со всеми общался, сидел с торца стола.
– Он проявлял агрессию к гостям?
– Нет. Он просил девушку не снимать. В какой форме это было, я не могу сказать.
– Что делал Протасовицкий?
– Во время второй потасовки удерживал кого-то.
– Он наносил удары?
– Вроде нет.
– Когда вернулись в зону, среди компании возле Пака был ли Мамаев?
– Нет.
– Видели его вообще?
– Не помню, где он был.
– Когда принимали заказ у ребят, Мамаев вас оскорблял?
– Нет. У него громкий голос, да и татушки дают о себе знать.
– Ноги на стол клал?
– Не помню.
– Имитировал нанесение телесных повреждений?
– Не обращал внимания.
– Бросал ли Мамаев какие-то вещи?
– Если только кофту кому-то. Но я не видел это.
– Кто-то из компании оскорблял вас?
– Нет. Ко мне относились спокойно. Я даже удивился, что тогда удалось успокоить.
– Из показаний: "Поведение Гайсина носило агрессивный характер". Что это?
– После потасовки он направлялся в сторону ребят... Не могу сказать точно.
– То есть вы интуитивно сделали для себя вывод?
– Защитный, наверное, характер. Не знаю.
– Когда компания пришла, действия других людей вызывало у них раздражение?
– Нет. Они общались только с тобой. (Илья Егоров)
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.