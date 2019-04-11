"Мне сказал парнишка, который увлекается футболом". Свидетель из кафе - о том, сразу ли узнал Кокорина

Свидетель Ринат Токтаров, официант кафе "Кофемания", во время заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева рассказал, что не сразу узнал нападающего петербуржцев.

– Пак является постоянным посетителем вашего кафе? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Захаживает. Раз в две недели. Видел его до этого.

– Александра Кокорина в "Кофемании" видели хоть раз?

– Нет.

– А клиентом сети он является?

– Я не знаю. От сотрудников не слышал.

– Сразу узнали Кокорина?

– Честно, нет. Мне сказал парнишка, который увлекается футболом, он работает в соседней зоне.

– Вы видели, чтобы Кирилл (Кокорин) целовался с кем-то? – вопрос адвоката Барика.

– Нет.

– Кирилл доставлял беспокойство?

– Нет. Он перемещался по столу и общался только со своей компанией.

– С кем была потасовка?

– Много была народа.

– Кирилл бил Гайсина?

– Я не помню этот момент. Кирилл в о основном был рядом со мной.

– Персонал каждый день проверяет все стулья? – вопрос адвоката Прилипко.

– Проверяется шаткость столов и стульев.

– Вы были уверены, что обнаружили стул, который куда-то летел?

– Нет.

– Если стул куда-то летел, то приземлился где?

– Не могу сказать. Возможно, на правой стороне Пака.

– Уверены, что на Паке полет закончился?

– Думаю, да.

– Со стороны Протасовицкого наблюдали агрессивные действия?

– Помню, что он был очень пьян. Он вместе со всеми общался, сидел с торца стола.

– Он проявлял агрессию к гостям?

– Нет. Он просил девушку не снимать. В какой форме это было, я не могу сказать.

– Что делал Протасовицкий?

– Во время второй потасовки удерживал кого-то.

– Он наносил удары?

– Вроде нет.

– Когда вернулись в зону, среди компании возле Пака был ли Мамаев?

– Нет.

– Видели его вообще?

– Не помню, где он был.

– Когда принимали заказ у ребят, Мамаев вас оскорблял?

– Нет. У него громкий голос, да и татушки дают о себе знать.

– Ноги на стол клал?

– Не помню.

– Имитировал нанесение телесных повреждений?

– Не обращал внимания.

– Бросал ли Мамаев какие-то вещи?

– Если только кофту кому-то. Но я не видел это.

– Кто-то из компании оскорблял вас?

– Нет. Ко мне относились спокойно. Я даже удивился, что тогда удалось успокоить.

– Из показаний: "Поведение Гайсина носило агрессивный характер". Что это?

– После потасовки он направлялся в сторону ребят... Не могу сказать точно.

– То есть вы интуитивно сделали для себя вывод?

– Защитный, наверное, характер. Не знаю.

– Когда компания пришла, действия других людей вызывало у них раздражение?

– Нет. Они общались только с тобой. (Илья Егоров)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live