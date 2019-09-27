Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что работа с красно-белыми была отличным опытом для него.

— Это был отличный опыт. Я начал работать тренером первой команды вместо того, чтобы работать ассистентом, — цитирует Карреру Tuttomercatoweb. — Мне повезло, что я оказался в таком большом клубе, как «Спартак», который поверил в меня, при том, что я никогда не было главным тренером. Я выиграл первый чемпионский титул для «Спартака» за 16 лет, впервые выиграл Суперкубок. Я должен поблагодарить президента.

55-летний Массимо Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат и Суперкубок России. 22 октября 2018 года он был отправлен в отставку.

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