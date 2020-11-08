Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА в 14-м туре РПЛ (0:2) прокомментировал результат и игру своей команды, а также эпизод с назначением 11-метрового в ворота армейцев.

— Неделю назад «Ростов» одержал победу над «Спартаком» в Москве, показав хороший прессинг. Почему не получилось сыграть так на этот раз?

— Это работало сегодня в начале матча и во втором тайме до пенальти, как я уже сказал. А потом у нас снова поменялся состав, не было Хаджикадунича, Козлова, Байрамяна, молчу уже про тех, кто уже давно травмирован. Это не оправдание, но новым футболистам нужно время на адаптацию и понимание того, как мы играем.

— Можете прокомментировать момент с назначением пенальти. Не показалось, что это спорное решение?

— Не показалось ничего. Сначала ВАР подсказал судье, потом он сам посмотрел. Мне кажется, этого достаточно. (Дмитрий Гирин)