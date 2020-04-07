Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов рассказал об эпизоде, когда он получил травму в столкновении с защитником «Спартака» Самюэлем Жиго. Это произошло 19 августа в матче со «Спартаком» (1:2), когда Ефремов еще выступал за ЦСКА.

— Да, принес извинения, написал в Whats app мне, — сказал Ефремов в интервью РИА «Новости». — Ну, как сказать, нет обид... Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл, мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно.

Бывают моменты дискомфортных ощущений, но если брать последнюю игру, то минуты через 2-3, когда разбегаешься, болевых ощущений не чувствуешь. Сейчас остается только работать над укреплением мышц. Жалко, что сейчас приостановили чемпионат, потому что я только вошел во вкус, начал играть.