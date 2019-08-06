"Млада Болеслав": "Переговоры о переходе Комличенко в "Локомотив" продолжаются"

Клуб "Млада Болеслав" опубликовал на своем сайте официальное заявление по ситуации о возможном переходе форварда Николая Комличенко в "Локомотив".

- С руководством "Млада Болеслав" по Комличенко связывались представители нескольких европейских клубов, в том числе "Локомотива", - говорится в сообщении. - Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока все еще продолжаются, ФК "Млада Болеслав" не будет комментировать сейчас этот вопрос. Комличенко готовится вместе с командой к матчу отборочного турнира Лиги Европы против ФКСБ.

По информации "СЭ", "Локомотив" выкупит трансфер игрока. Чешский клуб только в январе этого года выкупил трансфер футболиста у "Краснодара", который сохранил часть прав на форварда. Чехи хотели получить за игрока 3,5 миллиона евро.

Вероятная зарплата нападающего составит около 1,2 миллиона евро.​

Комличенко обойдется "Локо" в 3,5 миллиона евро